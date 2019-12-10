Названа предварительная причина смерти Лужкова

Причиной смерти бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова стала «аллергическая реакция», которая возникла во время плановой операции на сердце. Об этом РИА Новости рассказал главред «Московского комсомольца» Павел Гусев.

«Сильная аллергическая реакция, и он сразу умер, во время операции… Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло», — сказал он.

Напомним, Лужкова не стало 10 декабря в одной из больниц Мюнхена. Ему было 83 года. Похоронят экс-мэра столицы на Новодевичьем кладбище. О дате прощания сообщат позже.

Лужков был главой Москвы с 1992 по 2010 годы.