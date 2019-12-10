Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

 Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов

Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов
Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

Турция держит ЕС на крючке и не боится последствий соглашения с террористами ПНС Ливии

 Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов

Литовкин отметил решающий вклад России в освобождении сирийской Пальмиры от террористов
16:10   10 Декабря 2019
Россия

Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

Причиной смерти бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова стала «аллергическая реакция», которая возникла во время плановой операции на сердце. Об этом РИА Новости рассказал главред «Московского комсомольца» Павел Гусев. 

«Сильная аллергическая реакция, и он сразу умер, во время операции… Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло», — сказал он. 

Напомним, Лужкова не стало 10 декабря в одной из больниц Мюнхена. Ему было 83 года. Похоронят экс-мэра столицы на Новодевичьем кладбище. О дате прощания сообщат позже.

Лужков был главой Москвы с 1992 по 2010 годы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #лужков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...