Сбербанк анонсировал рефинансирование ипотеки в 2020 году

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка рефинансировать свои ипотеки для клиентов в будущем году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у Грефа, успеет ли банк ввести рефинансирование в 2020 году. Глава кредитной организации ответил утвердительно.

«Да, конечно», — цитирует агентство слова Грефа.

С начала октября Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам. Сообщалось, что снижение составит 0,3 п. п. на готовое и строящееся жилье, строительство дома, загородную недвижимость, покупку гаража и машино-места.

Ранее сотрудники Сбербанка раскрыли самые популярные мошеннические схемы, использующиеся злоумышленниками для кражи денег с банковских карт.