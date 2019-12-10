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Путин согласился с идеей вернуть в суды присяжных дела педофилов и чиновников

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Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
Украинский «Миротворец» отключает серверы

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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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16:15   10 Декабря 2019
Россия

Сбербанк анонсировал рефинансирование ипотеки в 2020 году

Сбербанк анонсировал рефинансирование ипотеки в 2020 году

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка рефинансировать свои ипотеки для клиентов в будущем году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у Грефа, успеет ли банк ввести рефинансирование в 2020 году. Глава кредитной организации ответил утвердительно. 

«Да, конечно», — цитирует агентство слова Грефа. 

С начала октября Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам. Сообщалось, что снижение составит 0,3 п. п. на готовое и строящееся жилье, строительство дома, загородную недвижимость, покупку гаража и машино-места.

Ранее сотрудники Сбербанка раскрыли самые популярные мошеннические схемы, использующиеся злоумышленниками для кражи денег с банковских карт.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #сбербанк #общество

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