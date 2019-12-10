Жители Сирии до сих пор с радостью и восторгом вспоминают проведенную антитеррористическую операцию России против ИГ* (запрещено в РФ), которую они выполнили в 2017 году. Об этом заявил член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. По его словам, спустя несколько лет сирийцы помнят, как террористы пытались захватить нефтегазовые месторождения, но Россия не дала им этого сделать.

В понедельник, 9 декабря, журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) выпустили третий материал из серии публикаций о Сирии. В большом расследовании подробно описывается, какой вклад внесла Россия в победу над террористами ИГ* на территории Сирии. Одной из главных заслуг является освобождение нефтегазовых месторождений около Пальмиры в провинции Хомс, которое было проведено именно русскими.

По словам Александра Перенджиева, народ Сирии по-прежнему благодарен России за то, что нефтяные поля в Хомсе освобождены от террористов, а у страны появилась возможность восстановить инфраструктуру и электроснабжение.

«От газа можно быстрее получить прибыль, и его добывать намного экономичнее, чем нефть. И то, что сирийцы завладели газом — это позволило решить много вопросов», — передает слова Александра Перенджиева Nation News.

Эксперт говорит, что сейчас Россия должна не допустить очередной волны грабежей нефти, только теперь уже не со стороны ИГ*, а со стороны других государств и радикальных группировок. Сейчас на северо-востоке Сирии территории оккупировали США и курдские боевики, которые воруют нефть и занимаются ее продажей.

«Нужно забирать эти источники у курдов и американцев. И вся эта деятельность должна быть под контролем сирийского правительства», — резюмировал эксперт.

Первое расследование ФАН касалось российского либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты», который в Сирии тесно сотрудничал с террористами ИГ*. Беглый олигарх Михаил Ходорковский спонсировал деятельность Короткова и переводил ему огромные суммы, исчисляемые миллионами.

Второй материал ФАН подробно описывает сотрудничество США с террористами ИГ* в Сирии и воровство нефти на захваченной ими территории. В частности, рассказывается, как США сотрудничают с исламистами при помощи курдских боевиков, а борьба с ИГ* является лишь прикрытием. На самом деле Вашингтон сотрудничает с боевиками и при помощи них незаконно ворует ресурсы.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.