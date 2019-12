Путин вошел в список самых обсуждаемых личностей в Twitter

Американская сеть микроблогов Twitter подвела итоги уходящего года, назвав самые обсуждаемые темы, новости, сериалы и фильмы, а также самых популярных личностей.

Так, наибольшую популярность пользователей среди политиков в 2019 году завоевал американский президент Дональд Трамп. За ним идут его предшественник Барак Обама и индийский премьер-министр Нарендра Моди. В десятке также получили места член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, бразильский руководитель Жаир Болсонару, кандидаты на пост главы Штатов Берни Сандерс и Джо Байден и проигравшая на выборах в Америке Хилари Клинтон. Рейтинг замыкают лидеры Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин.

Что касается творческих личностей, то места разделили актеры Том Холланд, Крис Эванс и Зендея. Что примечательно, все они исполнили роли в «супергеройке». Южнокорейский коллектив BTS, певицу Ариану Гранде и репера Дрейка пользователи Twitter выделили на музыкальном поприще.

В этом году интенсивно обсуждали пожар в парижском Нотр-Даме. На втором месте оказался хештег «начало эпохи Рэйва», которая в Японии сменила эпоху Хэйсэй, на третьем — Венесуэла. Также много внимания уделили Brexit, тайфуну Хагибис, пожарам в Амазонии, протестам в Гонконге, климатическим акциям, теракту в Крайстчерче и дебатам американских демократов.

Сериалы «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Симпсоны», а также супергеройская лента «Мстители: Финал» вызвали наибольший резонанс в сети микроблогов в этом году.

Отдельно рассказали о записях с самым большим числом репостов. Так, золото получила фотография куриного яйца. Более того, в январе она же побила мировой рекорд по лайкам. Серебром наградили видео, на котором студенты убегают от утенка, а бронзой — кадры с котиком, делающим идеальный прыжок.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!) We got this ???? pic.twitter.com/VkMPwJo9GI