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Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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16:22   10 Декабря 2019
Весь мир

Путин вошел в список самых обсуждаемых личностей в Twitter

Путин вошел в список самых обсуждаемых личностей в Twitter

Американская сеть микроблогов Twitter подвела итоги уходящего года, назвав самые обсуждаемые темы, новости, сериалы и фильмы, а также самых популярных личностей.

Так, наибольшую популярность пользователей среди политиков в 2019 году завоевал американский президент Дональд Трамп. За ним идут его предшественник Барак Обама и индийский премьер-министр Нарендра Моди. В десятке также получили места член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, бразильский руководитель Жаир Болсонару, кандидаты на пост главы Штатов Берни Сандерс и Джо Байден и проигравшая на выборах в Америке Хилари Клинтон. Рейтинг замыкают лидеры Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин.

Путин вошел в список самых обсуждаемых личностей в Twitter

Что касается творческих личностей, то места разделили актеры Том Холланд, Крис Эванс и Зендея. Что примечательно, все они исполнили роли в «супергеройке». Южнокорейский коллектив BTS, певицу Ариану Гранде и репера Дрейка пользователи Twitter выделили на музыкальном поприще.

Путин вошел в список самых обсуждаемых личностей в Twitter

В этом году интенсивно обсуждали пожар в парижском Нотр-Даме. На втором месте оказался хештег «начало эпохи Рэйва», которая в Японии сменила эпоху Хэйсэй, на третьем — Венесуэла. Также много внимания уделили Brexit, тайфуну Хагибис, пожарам в Амазонии, протестам в Гонконге, климатическим акциям, теракту в Крайстчерче и дебатам американских демократов.

Сериалы «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Симпсоны», а также супергеройская лента «Мстители: Финал» вызвали наибольший резонанс в сети микроблогов в этом году.

Путин вошел в список самых обсуждаемых личностей в Twitter

Отдельно рассказали о записях с самым большим числом репостов. Так, золото получила фотография куриного яйца. Более того, в январе она же побила мировой рекорд по лайкам. Серебром наградили видео, на котором студенты убегают от утенка, а бронзой — кадры с котиком, делающим идеальный прыжок.

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Автор: Анна Манц
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