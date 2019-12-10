Врач рассказала о профилактике гипертонии

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, что может вызвать гипертонию и как ее предотвратить. По ее словам, гипертония бывает первичной, возникающей под воздействием факторов риска, и вторичной, вызванной заболеванием.

Болезнь могут вызвать курение, неправильное питание, избыточное употребление соли, злоупотребление алкоголем, ограничение двигательной активности, лишний вес и ожирение, а также генетическую предрасположенность.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что вторичную гипертонию могут вызвать, такие болезни, как пиелонефрит. По словам Уразовой, после лечения основного заболевания проблема повышенного давления также будет решена. Терапевт отметила, что можно предотвратить заболевание, если вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.