Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
15:52   10 Декабря 2019
Россия

Врач рассказала о профилактике гипертонии

Врач рассказала о профилактике гипертонии

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, что может вызвать гипертонию и как ее предотвратить. По ее словам, гипертония бывает первичной, возникающей под воздействием факторов риска, и вторичной, вызванной заболеванием.

Болезнь могут вызвать курение, неправильное питание, избыточное употребление соли, злоупотребление алкоголем, ограничение двигательной активности, лишний вес и ожирение, а также генетическую предрасположенность.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что вторичную гипертонию могут вызвать, такие болезни, как пиелонефрит. По словам Уразовой, после лечения основного заболевания проблема повышенного давления также будет решена. Терапевт отметила, что можно предотвратить заболевание, если вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#гипертония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...