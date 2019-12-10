Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии 42-летний мужчина отправился к матери, сообщает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По словам Бабиша, мать преступника обратилась к правоохранителям и рассказала, что после расстрела людей ее сын пришел к ней домой, рассказал о преступлении и о том, что хочет покончить с собой, после чего ушел. Женщина помогала полицейским в поисках преступника. Как отметил чешский премьер, сейчас никакой опасности для жизни горожан нет, а произошедшее он считает результатом перемен в психике конкретного человека.

Андрей Бабиш из-за происшествия вынужден был изменить программу официального визита в Эстонию и перенести свою поездку.

Днем во вторник, 10 декабря, в одной из больниц города Острава в Чехии мужчина устроил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате погибли шесть человек, еще трое пострадали, один из них находится в больнице в критическом состоянии. Стрелявший мужчина увидел полицейский вертолет и покончил с собой.