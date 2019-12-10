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16:20   10 Декабря 2019
Весь мир

Россия и Украина пока не урегулировали проблему с продлением договора о транзите газа

Россия и Украина пока не урегулировали проблему с продлением договора о транзите газа

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема транзита российского газа через территорию Украины остается не урегулированной, Москва и Киев пока не нашли решения проблемы продления транзитного договора и урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщил Песков журналистам, газовая проблема действительно значилась в повестке прошедших накануне в Париже переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, на которых присутствовали также глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Были озвучены подходы сторон, - сообщил Песков. - позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные – что касается позиции российской стороны».

Однако, добавил представитель Кремля, на окончательные договоренности выйти пока не удалось.

По словам Пескова, накануне вечером уже имело место непродолжительное общение на экспертном уровне, при этом стороны условились продолжить общение на уровне руководителей газовых компаний и профильных министров.

Россия и Украина пока не урегулировали проблему с продлением договора о транзите газа

Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки» - президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель в ходе первых за последние три года переговоров в этом формате обсудили вопросы урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

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Автор: Александр Люблинский
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