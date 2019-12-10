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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
15:28   10 Декабря 2019
Россия

Российский футболист Дмитрий Сычев завершил карьеру

Российский футболист Дмитрий Сычев завершил карьеру

Российский футболист, игравший за сборную страны, Дмитрий Сычев завершил карьеру. О своем решении он написал у себя в Instagram.

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь», — отметил спортсмен. 

Последний клуб, за который играл 36-летний Сычев, — армянский «Пюник». С ним футболист подписал контракт в этом августе. 

В 2002–2010 годах Сычев играл за сборную России, а в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. Десять лет отдал московскому «Локомотиву», выиграв чемпионат России в 2004 году, Кубок в 2007 году и Суперкубок в 2005. 

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Автор: Виктория Разумовская
#футбол #общество #сычев

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