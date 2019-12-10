Российский футболист Дмитрий Сычев завершил карьеру

Российский футболист, игравший за сборную страны, Дмитрий Сычев завершил карьеру. О своем решении он написал у себя в Instagram.

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь», — отметил спортсмен.

Последний клуб, за который играл 36-летний Сычев, — армянский «Пюник». С ним футболист подписал контракт в этом августе.

В 2002–2010 годах Сычев играл за сборную России, а в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. Десять лет отдал московскому «Локомотиву», выиграв чемпионат России в 2004 году, Кубок в 2007 году и Суперкубок в 2005.