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 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
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Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
15:28   10 Декабря 2019
Весь мир

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявив, что российские спортсмены не должны пострадать из-за применения к ним принципа коллективной ответственности.

«Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы наших спортсменов», — подчеркнул Песков, общаясь с журналистами во вторник.

Напомним, накануне исполком WADA принял решение наказать Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, отстранив ее на четыре года от участия в международных состязаниях и лишив права подавать заяви на проведение международных спортивных турниров. При этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

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Автор: Александр Люблинский
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