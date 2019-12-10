Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявив, что российские спортсмены не должны пострадать из-за применения к ним принципа коллективной ответственности.

«Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы наших спортсменов», — подчеркнул Песков, общаясь с журналистами во вторник.

Напомним, накануне исполком WADA принял решение наказать Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, отстранив ее на четыре года от участия в международных состязаниях и лишив права подавать заяви на проведение международных спортивных турниров. При этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.