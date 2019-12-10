Евтушенков назвал Лужкова настоящим мужчиной

Юрий Лужков был особым и исключительным человеком. Об этом заявил владелец АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков в комментарии для News.ru.

«Человеком он был исключительным. Про таких говорят "настоящий мужчина". Все исчерпывается одним словом — я считаю, что он был моим другом», — цитирует издание слова миллиардера.

Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом России, отправил его в отставку с формулировкой «утрата доверия». После этого Евтушенков предложил бывшему градоначальнику место в нефтехимическом подразделении «Системы».

Лужков и Евтушенков познакомились еще в 80-х годах прошлого века. В 1990 году Евтушенков стал председателем Московского городского комитета по науке и технологиям, а Лужков в тот год возглавил этот комитет. В 2012 году экс-мэр столицы вошел в совет директоров Объединенной нефтехимической компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра столицы. Лужков скончался на 84-году жизни. Он не смог перенести операцию на сердце. Он был одним из основателей партии «Единая Россия».