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Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

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15:26   10 Декабря 2019
Россия

Евтушенков назвал Лужкова настоящим мужчиной

Евтушенков назвал Лужкова настоящим мужчиной

Юрий Лужков был особым и исключительным человеком. Об этом заявил владелец АФК «Система», миллиардер Владимир Евтушенков в комментарии для News.ru.

«Человеком он был исключительным. Про таких говорят "настоящий мужчина". Все исчерпывается одним словом — я считаю, что он был моим другом», — цитирует издание слова миллиардера. 

Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом России, отправил его в отставку с формулировкой «утрата доверия». После этого Евтушенков предложил бывшему градоначальнику место в нефтехимическом подразделении «Системы». 

Лужков и Евтушенков познакомились еще в 80-х годах прошлого века. В 1990 году Евтушенков стал председателем Московского городского комитета по науке и технологиям, а Лужков в тот год возглавил этот комитет. В 2012 году экс-мэр столицы вошел в совет директоров Объединенной нефтехимической компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра столицы. Лужков скончался на 84-году жизни. Он не смог перенести операцию на сердце. Он был одним из основателей партии «Единая Россия». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество #лужков #евтушенков

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