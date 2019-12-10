Песков назвал неприятной ситуацию вокруг решения WADA по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная задача для России — не допустить нарушения интересов российских спортсменов из-за применения принципа коллективной ответственности. Так он прокомментировал решение исполкома WADA.

«Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы наших спортсменов», — цитирует Пескова ТАСС.

Ситуацию вокруг решения WADA Песков назвал неприятной. По его словам, сейчас для России необходимо отстоять права спортсменов.

Ранее исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях и чемпионатах на четыре года под российским флагом. Спортсмены из России смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ.

При этом такое право дадут не всем, а лишь тем, кто докажет свою непричастность к нарушению антидопингового кодекса.