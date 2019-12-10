Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
15:25   10 Декабря 2019
Россия

Песков назвал неприятной ситуацию вокруг решения WADA по России

Песков назвал неприятной ситуацию вокруг решения WADA по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная задача для России — не допустить нарушения интересов российских спортсменов из-за применения принципа коллективной ответственности. Так он прокомментировал решение исполкома WADA.

«Главное не допустить, чтобы коллективная ответственность нарушала интересы наших спортсменов», — цитирует Пескова ТАСС.

Ситуацию вокруг решения WADA Песков назвал неприятной. По его словам, сейчас для России необходимо отстоять права спортсменов. 

Ранее исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях и чемпионатах на четыре года под российским флагом. Спортсмены из России смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ.

При этом такое право дадут не всем, а лишь тем, кто докажет свою непричастность к нарушению антидопингового кодекса. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#wada

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...