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Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
15:12   10 Декабря 2019
Россия

Встреча Путина с Лукашенко ориентировочно состоится 20 декабря в Петербурге

Встреча Путина с Лукашенко ориентировочно состоится 20 декабря в Петербурге

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 20 декабря в Петербурге. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, к встрече готовится глава Минэкономразвития Максим Орешкин и его белорусский коллега. Не исключено, что перед встречей Путина и Лукашенко пройдут переговоры премьеров, чтобы 20 декабря главы государств доработали вопросы, которые обсуждались на недавней встрече в Сочи.

Кремль не озвучил четкую программу и темы, которые будут обсуждать президенты. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #лукашенко

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