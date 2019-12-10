Встреча Путина с Лукашенко ориентировочно состоится 20 декабря в Петербурге

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 20 декабря в Петербурге. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, к встрече готовится глава Минэкономразвития Максим Орешкин и его белорусский коллега. Не исключено, что перед встречей Путина и Лукашенко пройдут переговоры премьеров, чтобы 20 декабря главы государств доработали вопросы, которые обсуждались на недавней встрече в Сочи.

Кремль не озвучил четкую программу и темы, которые будут обсуждать президенты.