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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

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15:38   10 Декабря 2019
Россия

Цеков отметил патриотическое воспитание россиян, очищающих Сирию от ИГ*

Цеков отметил патриотическое воспитание россиян, очищающих Сирию от ИГ*

Пример граждан России, которые в Сирии борются с ИГ* (запрещено в РФ), воспитывает и объединяет сирийскую армию, уверен глава Русской общины Крыма и член Совета Федерации Сергей Цеков.

В беседе со «Словом и делом» он напомнил, что героизм, самопожертвование, забота о ближнем характерны для российского народа благодаря патриотическому воспитанию. Именно эти черты проявляют наши соотечественники в Сирии.

«Мы характер своего народа знаем», — сказал сенатор.

Естественно, во время противостояний, да и в обычной жизни, все эти качества наблюдают и члены сирийской армии. Причем россияне выручают не только друг друга, но и бойцов правительственных войск САР.

«Для сирийцев это огромный пример. Я думаю, что это мобилизует сирийскую армию, консолидирует и воспитывает ее в определенной мере», — заключил Цеков.

Цеков отметил патриотическое воспитание россиян, очищающих Сирию от ИГ*

Стоит отметить, что в третьем материале ФАН из серии публикаций по Сирии «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» «охотник на ИГ»* Мухаммад Хусейн Ахмад рассказал о своих впечатлениях о русских. Его поразили их героизм, стойкость и самоотверженность. Более того, один из моментов, когда раненный гражданин РФ спас товарища от террористов, поменял его мировоззрение.

Первые части расследования — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* и «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* — рассказывают о сотрудничестве террористов с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым и Вашингтоном.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #иг #россияне #цеков

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