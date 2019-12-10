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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

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15:02   10 Декабря 2019
Россия

Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова

Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москва Юрий Лужкова, который ушел из жизни на 84 году. Об этом стало известно во вторник, 10 декабря. 

Президент РФ направил родным и близким Лужкова телеграмму, где выразил глубокие соболезнования. У Лужкова и Путина были очень теплые и хорошие отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Официальный представитель Кремля также сообщил, что пока неясно, будет ли Путин участвовать в церемонии прощания с Лужковым. 

«Пока не могу сказать, пока нет точно определенных планов по этим церемониям, соответственно не может быть и планов по участию в них», — пояснил российский чиновник.

Ранее стало известно, что бывший мэр столицы Юрий Лужков ушел из жизни на 84 году. Он не смог перенести операцию на сердце. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #лужков

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