Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, оценивая итоги «нормандского саммита», выразил мнение, что встреча в Париже способствовала потеплению отношений между Россией и ключевыми странами ЕС, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Радикальный негатив из отношений уходит. Парижская встреча небольшой шаг, но все же шаг в сторону улучшения. И Европа хотела бы некоторого успокоения. За исключением Польши и стран Прибалтики, которые живут еще в середине двадцатого века. Для Евросоюза высокая степень конфликтности тоже не очень нужная вещь», — сказал Пушков.

Как ранее предположил сенатор, президент Украины Владимир Зеленский стал заложником противников минских соглашений в Киеве и пока не приблизил дату возвращения Донбасса.

Подробнее об итогах встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в Париже можно прочитать в авторском материале «Политики Сегодня».