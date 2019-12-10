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Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
14:43   10 Декабря 2019
Весь мир

Пушков считает, что Прибалтика и Польша застряли в середине XX века

Пушков считает, что Прибалтика и Польша застряли в середине XX века

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, оценивая итоги «нормандского саммита», выразил мнение, что встреча в Париже способствовала потеплению отношений между Россией и ключевыми странами ЕС, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Радикальный негатив из отношений уходит. Парижская встреча небольшой шаг, но все же шаг в сторону улучшения. И Европа хотела бы некоторого успокоения. За исключением Польши и стран Прибалтики, которые живут еще в середине двадцатого века. Для Евросоюза высокая степень конфликтности тоже не очень нужная вещь», — сказал Пушков.

Как ранее предположил сенатор, президент Украины Владимир Зеленский стал заложником противников минских соглашений в Киеве и пока не приблизил дату возвращения Донбасса.

Подробнее об итогах встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в Париже можно прочитать в авторском материале «Политики Сегодня».

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Автор: Максим Сахаров
#евросоюз #украина #пушков #нормандский формат

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