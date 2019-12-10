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Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин

Речь о полном запрете зарубежных лекарств в РФ не идет, заявил Путин
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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

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16:26   10 Декабря 2019
Россия

Конференция «Связи с общественностью в соцсетях» пройдет в Москве 12–14 февраля

Конференция «Связи с общественностью в соцсетях» пройдет в Москве 12–14 февраля

Российская столица в течение трех дней — с 12 по 14 февраля — будет принимать Ежегодную международную практическую конференцию «Связи с общественностью в социальных сетях-2020».

О самых современных технологиях и свежих кейсах в сферах PR и продвижения в новых медиаканалах расскажут 20 экспертов рекламы и SMM, среди которых Тимур Асланов, Влад Титов, Павел Борисов, Юлия Магась, Светлана Крылова, Сергей Стукалов и другие.

«Начните 2020 год с получения полного арсенала инструментов эффективной PR-работы в социальных сетях и ваши результаты действительно утроятся!», — указано в пресс-релизе мероприятия.

Конференция «Связи с общественностью в соцсетях» пройдет в Москве 12–14 февраля

Отмечается, что спикеры затронут следующие темы:

  • как находить и использовать актуальные тренды при создании контента в социальных сетях;
  • как работать с видеоконтентом;
  • как работать с негативом и  защищать репутацию в Сети;
  • как работать с исчезающим контентом;
  • эффективны ли до сих пор лидеры мнений;
  • как создавать вирусные публикации;
  • как конструировать инфоповоды для продвижения в социальных сетях;
  • как победить «умную ленту» и увеличить охват публикаций;
  • как писать тексты для социальных сетей;
  • пошаговая методика сторителлинга в соцсетях;
  • контент-маркетинг в соцсетях;
  • семь шагов к идеальному контенту в Instagram;
  • чем наполнять и как продвигать YouTube-канал;
  • live-трансляции как инструмент продвижения и работы с аудиторией;
  • личный бренд в соцсетях;
  • аккаунты руководителей в социальных сетях — работа над ошибками;
  • комьюнити-менеджмент и так далее.

Особенностью события станет нетворкинг-сессия. Здесь участники познакомятся друг с другом при помощи специальной технологии, а не просто обменяются контактами для связи. Узнать больше о программе «Связей с общественностью в социальных сетях-2020», а также приобрести билеты можно по ссылке.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия

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Автор: Анна Манц
#москва #социальные сети #конференция #prsmm2020

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