Конференция «Связи с общественностью в соцсетях» пройдет в Москве 12–14 февраля
Российская столица в течение трех дней — с 12 по 14 февраля — будет принимать Ежегодную международную практическую конференцию «Связи с общественностью в социальных сетях-2020».
О самых современных технологиях и свежих кейсах в сферах PR и продвижения в новых медиаканалах расскажут 20 экспертов рекламы и SMM, среди которых Тимур Асланов, Влад Титов, Павел Борисов, Юлия Магась, Светлана Крылова, Сергей Стукалов и другие.
«Начните 2020 год с получения полного арсенала инструментов эффективной PR-работы в социальных сетях и ваши результаты действительно утроятся!», — указано в пресс-релизе мероприятия.
Отмечается, что спикеры затронут следующие темы:
- как находить и использовать актуальные тренды при создании контента в социальных сетях;
- как работать с видеоконтентом;
- как работать с негативом и защищать репутацию в Сети;
- как работать с исчезающим контентом;
- эффективны ли до сих пор лидеры мнений;
- как создавать вирусные публикации;
- как конструировать инфоповоды для продвижения в социальных сетях;
- как победить «умную ленту» и увеличить охват публикаций;
- как писать тексты для социальных сетей;
- пошаговая методика сторителлинга в соцсетях;
- контент-маркетинг в соцсетях;
- семь шагов к идеальному контенту в Instagram;
- чем наполнять и как продвигать YouTube-канал;
- live-трансляции как инструмент продвижения и работы с аудиторией;
- личный бренд в соцсетях;
- аккаунты руководителей в социальных сетях — работа над ошибками;
- комьюнити-менеджмент и так далее.
Особенностью события станет нетворкинг-сессия. Здесь участники познакомятся друг с другом при помощи специальной технологии, а не просто обменяются контактами для связи. Узнать больше о программе «Связей с общественностью в социальных сетях-2020», а также приобрести билеты можно по ссылке.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия