Конференция «Связи с общественностью в соцсетях» пройдет в Москве 12–14 февраля

Российская столица в течение трех дней — с 12 по 14 февраля — будет принимать Ежегодную международную практическую конференцию «Связи с общественностью в социальных сетях-2020».

О самых современных технологиях и свежих кейсах в сферах PR и продвижения в новых медиаканалах расскажут 20 экспертов рекламы и SMM, среди которых Тимур Асланов, Влад Титов, Павел Борисов, Юлия Магась, Светлана Крылова, Сергей Стукалов и другие.

«Начните 2020 год с получения полного арсенала инструментов эффективной PR-работы в социальных сетях и ваши результаты действительно утроятся!», — указано в пресс-релизе мероприятия.

Отмечается, что спикеры затронут следующие темы:

как находить и использовать актуальные тренды при создании контента в социальных сетях;

как работать с видеоконтентом;

как работать с негативом и защищать репутацию в Сети;

как работать с исчезающим контентом;

эффективны ли до сих пор лидеры мнений;

как создавать вирусные публикации;

как конструировать инфоповоды для продвижения в социальных сетях;

как победить «умную ленту» и увеличить охват публикаций;

как писать тексты для социальных сетей;

пошаговая методика сторителлинга в соцсетях;

контент-маркетинг в соцсетях;

семь шагов к идеальному контенту в Instagram;

чем наполнять и как продвигать YouTube-канал;

live-трансляции как инструмент продвижения и работы с аудиторией;

личный бренд в соцсетях;

аккаунты руководителей в социальных сетях — работа над ошибками;

комьюнити-менеджмент и так далее.

Особенностью события станет нетворкинг-сессия. Здесь участники познакомятся друг с другом при помощи специальной технологии, а не просто обменяются контактами для связи. Узнать больше о программе «Связей с общественностью в социальных сетях-2020», а также приобрести билеты можно по ссылке.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия