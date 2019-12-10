Суд оштрафовал организаторов теракта в метро Петербурга на семь миллионов рублей

Петербургский суд вынес приговор организаторам теракта в метро. Обвиняемые отправятся в колонию строгого режима, а также должны выплатить штрафы, общая сумма которых составляет семь миллионов рублей. Об этом пишут «Невские новости».

Фигуранты дела получили тюремные сроки от 19 до 28 лет. Главного организатора, Аброра Азимова, суд приговорил к пожизненному заключению.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате него погибли 15 человек, а также террорист-смертник. Еще 66 человек получили ранения.