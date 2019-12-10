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Названа предварительная причина смерти Лужкова

Названа предварительная причина смерти Лужкова

 Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки

Путин обсудит с кабмином региональные авиаперевозки
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

Перед самоубийством стрелявший в пациентов больницы в Чехии мужчина отправился к матери

 Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности

Интересы российских спортсменов не должны нарушаться из-за коллективной ответственности
14:52   10 Декабря 2019
Россия

Суд оштрафовал организаторов теракта в метро Петербурга на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал организаторов теракта в метро Петербурга на семь миллионов рублей

Петербургский суд вынес приговор организаторам теракта в метро. Обвиняемые отправятся в колонию строгого режима, а также должны выплатить штрафы, общая сумма которых составляет семь миллионов рублей. Об этом пишут «Невские новости».

Фигуранты дела получили тюремные сроки от 19 до 28 лет. Главного организатора, Аброра Азимова, суд приговорил к пожизненному заключению. 

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате него погибли 15 человек, а также террорист-смертник. Еще 66 человек получили ранения.

Суд оштрафовал организаторов теракта в метро Петербурга на семь миллионов рублей

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #петербург #теракт

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