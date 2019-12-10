Перезапуск экономики Сирии и восстановление контроля над нефтяными и газовыми месторождениями случились после успеха операции России под Пальмирой. В этом уверен политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, именно освобождение нефтегазовых полей от террористов в Сирии стало для русских главной задачей.

Накануне Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало третий материал из серии публикаций о Сирии, где рассказывается о том, какой вклад внесла Россия в победу над террористами ИГ* (запрещено в РФ) на территории Сирии. Одной из главных заслуг является освобождение нефтегазовых месторождений около Пальмиры в провинции Хомс, которое провели русские.

По словам Владимира Шаповалова, для террористов ИГ* нефтяные и газовые месторождения были стратегически важны, так как подавляющую часть бюджета боевиков составлял именно доход от продажи сирийских ресурсов.

«Установив практически полный контроль над страной, террористы ИГ* получили в свое распоряжение все ключевые месторождения и начали выкачивать нефть и газ в промышленных масштабах. Это стало основным источником их дохода, и поэтому освобождение нефтяных и газовых полей было приоритетной задачей для России и Дамаска», — передает слова Владимира Шаповалова «ПолитРоссия».

Как отмечает эксперт, именно русские подарили Сирии возможность восстановления страны, самоотверженно сражаясь с террористами. Шаповалов уточняет, что освобождение Пальмиры стало для ИГ* настоящей проблемой, так как они остались фактически без денег от продажи нефти и были обречены на скорую гибель.

Первый материал ФАН рассказывал о том, как российский журналист Денис Коротков из «Новой газеты» тесно сотрудничал с террористами ИГ*. Руководил им беглый олигарх Михаил Ходорковский, который спонсировал Короткова внушительными суммами.

Второй материал ФАН рассказывает о том, как США сотрудничают с террористами ИГ* в Сирии и воруют сирийскую нефть. В материале подробно описывается, как США сотрудничают с исламистами при помощи курдских боевиков, а борьба с ИГ* является лишь пустыми словами, на самом деле Вашингтон оккупировал часть Сирии и незаконно ворует ресурсы.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.