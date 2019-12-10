Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах России клиентами. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В тексте документа сказано, что размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.

По задумке изменения должны обеспечить свободу перемещения денег на финансовом рынке, а также повлиять на развитие безналичных платежей.

Депутаты внесли законопроект об отмене банковского роуминга в Госдуму в конце сентября. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявивший о недопустимости подобной дискриминации.