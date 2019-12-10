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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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14:45   10 Декабря 2019
Россия

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах России клиентами. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. 

В тексте документа сказано, что размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации.

По задумке изменения должны обеспечить свободу перемещения денег на финансовом рынке, а также повлиять на развитие безналичных платежей. 

Депутаты внесли законопроект об отмене банковского роуминга в Госдуму в конце сентября. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявивший о недопустимости подобной дискриминации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #медведев #политика #общество #банковские карты

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