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Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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14:25   10 Декабря 2019
Россия

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке на Украине. Об этом он написал в Facebook во вторник, 10 декабря.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев подготовить закон о языковых меньшинствах незамедлительно. По словам депутата, закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка, а направлен на дискриминацию носителей других языков, в частности, русского.

«Закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти», — считает Бужанский.

Парламентарий уверен, что отмена закона о госязыке в действующей редакции «откроет возможность для написания действительно стоящего документа».

Закон о госязыке подписал в мае тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Он распространяется практически на все сферы жизни, однако предусматривает исключение для английского и других языков стран Евросоюза.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #рада #госязык

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