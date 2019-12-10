Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом заявила пресс-секретарь действующего мэра Москвы Сергея Собянина Гульнара Пенькова.

Как отметила Пенькова, дату и место прощания родственники Лужкова сообщат дополнительно. Кроме того, по распоряжению Сергея Собянина создают правительственную комиссию по организации похорон, передают РИА Новости.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене после операции на сердце. Лужков руководил российской столицей в течение 18 лет, с 1992 по 2010 год.

Экс-глава Мосгордумы Владимир Платонов назвал смерть Юрия Лужкова страшным событием.