Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя итоги встречи нормандской четверки, выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в заложниках у противников имплементации минских соглашений, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«С точки зрения приближения даты возвращения Донбасса Зеленский ничего не добился. — сказал Пушков. — Он стал заложником противников минских соглашений. Я сочувствую ему, это положение не простое. Экономическая блокада не снята, батальоны блокируют возможности разведения. Киев фактически замораживает это конфликт. На очень-очень длинный срок».

Противники выполнения минских договоренностей в Киеве угрожают миру в Донбассе, убежден сенатор, а украинский лидер не контролирует ситуацию на линии соприкосновения.

«Президент Зеленский и Украина как государство не могут обеспечить разведение по всей линии. Это следствие той мощной оппозиции минским соглашениям, которая существует в Киеве. Мир остается под угрозой. Высокая вероятность жертв. За последние три месяца было 50 тысяч обстрелов. Только 8 процентов было на украинской стороне. На местах военные сами часто принимают решения. Зеленский подтвердил, что он не контролирует в полной мере своих военных. Ни армия, ни батальоны не готовы к разведению по всей линии», — сказал Пушков.

В минувший понедельник в Париже состоялись переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые пожали друг другу руки. Четверка подтвердила приверженность о полном прекращении огня в Донбассе и договорились принять соответствующие меры до конца 2019 года.

Стороны договорились обеспечить разведение противоборствующих сил на трех дополнительных участках к концу марта 2020 года, обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех».

Четверка договорилась включить формулу Штайнмаера в украинское законодательство, которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в 20:00 в день выборов на этих территориях.