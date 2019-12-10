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Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
14:10   10 Декабря 2019
Россия

Москвичи увидят картины международного конкурса «Акварелиум» в Гостином дворе

Москвичи увидят картины международного конкурса «Акварелиум» в Гостином дворе

Международный конкурс «Акварелиум» пройдет с 13 по 15 декабря в Гостином дворе в Москве. Цель мероприятия — продвижение искусства акварели во всем мире.  

Члены жюри — более 30 известных мастеров акварели со всего мира, — отберут 40 лучших работ конкурсантов. Участвовать в конкурсе могли акварелисты из любой страны возрастом от 16 лет.

Тема конкурса была для художников свободной. Отобранные на выставку работы написаны акварелью с небольшой ретушью темперой или другими средствами, не меняющими саму структуру природы картины водой. 

Отмечается, что все работы, даже не прошедшие на экспозицию, будут опубликованы в каталоге «WATERCOLORium in WORLD».

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #конкурс #акварель

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