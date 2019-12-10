Москвичи увидят картины международного конкурса «Акварелиум» в Гостином дворе

Международный конкурс «Акварелиум» пройдет с 13 по 15 декабря в Гостином дворе в Москве. Цель мероприятия — продвижение искусства акварели во всем мире.

Члены жюри — более 30 известных мастеров акварели со всего мира, — отберут 40 лучших работ конкурсантов. Участвовать в конкурсе могли акварелисты из любой страны возрастом от 16 лет.

Тема конкурса была для художников свободной. Отобранные на выставку работы написаны акварелью с небольшой ретушью темперой или другими средствами, не меняющими саму структуру природы картины водой.

Отмечается, что все работы, даже не прошедшие на экспозицию, будут опубликованы в каталоге «WATERCOLORium in WORLD».