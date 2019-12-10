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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

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14:14   10 Декабря 2019
Россия

Глава ДНР заявил, что Украина проявила слабость на «нормандском саммите»

Глава ДНР заявил, что Украина проявила слабость на «нормандском саммите»

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал результаты «нормандского саммита» во вторник, 10 декабря, в эфире Первого телеканала. По мнению Пушилина, на прошедших переговорах Украина проявила слабость. 

«Для нас важно было бы достижение мира, и предшествовать, наверное, этому могло бы разведение по всей линии соприкосновения. Увы, со стороны Украины этого не сделано», — сказал он. 

По его словам, Украина вновь «по надуманным причинам» смогла выйти лишь на три участка. Он подчеркнул, что предыдущие три участка разводились буквально три года, поэтому настрой в адрес Украины остается «не очень оптимистичным». 

«Что еще отметили для себя — это, наверное, то, что элементы ухода, манипуляций от полноценного выполнения всех обязательств используются командой Зеленского ровно те, которые использовались командой Порошенко», — сказал он, добавив, что прорыва так и не случилось. 

Глава ДНР заявил, что Украина проявила слабость на «нормандском саммите»

Он подчеркнул, что следует оставаться сильными и заботиться о гражданах республик — как Донецкой, так и Луганской. Именно на это будет сделан основной упор, резюмировал он. 

Ранее в Париже прошли переговоры лидеров «нормандской четверки», которые закончились в ночь на вторник. В коммюнике по результатам мероприятия сообщалось, что разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
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