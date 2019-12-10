Глава ДНР заявил, что Украина проявила слабость на «нормандском саммите»

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал результаты «нормандского саммита» во вторник, 10 декабря, в эфире Первого телеканала. По мнению Пушилина, на прошедших переговорах Украина проявила слабость.

«Для нас важно было бы достижение мира, и предшествовать, наверное, этому могло бы разведение по всей линии соприкосновения. Увы, со стороны Украины этого не сделано», — сказал он.

По его словам, Украина вновь «по надуманным причинам» смогла выйти лишь на три участка. Он подчеркнул, что предыдущие три участка разводились буквально три года, поэтому настрой в адрес Украины остается «не очень оптимистичным».

«Что еще отметили для себя — это, наверное, то, что элементы ухода, манипуляций от полноценного выполнения всех обязательств используются командой Зеленского ровно те, которые использовались командой Порошенко», — сказал он, добавив, что прорыва так и не случилось.

Он подчеркнул, что следует оставаться сильными и заботиться о гражданах республик — как Донецкой, так и Луганской. Именно на это будет сделан основной упор, резюмировал он.

Ранее в Париже прошли переговоры лидеров «нормандской четверки», которые закончились в ночь на вторник. В коммюнике по результатам мероприятия сообщалось, что разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.