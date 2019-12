Павел Астахов поставил Лужкова в один ряд с Жуковым, Суворовым и Хрущевым

На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Юрий Михайлович руководил Москвой 18 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2010 году он был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой «утрата доверия». После отставки Лужков занялся пчеловодством и в интервью представлялся владельцем фермерского хозяйства. Юрий Михайлович был безусловно неординарным человеком, трудолюбивым, с активной жизненной и политической позицией, его смело можно назвать выдающимся государственным деятелем. Мне повезло не только знать его , но даже представлять в начале 2000-х годов его интересы в Верховном суде Российской федерации в деле о выборах Мэра Москвы. Позднее я уже встречался с ним по работе в качестве уполномоченного по правам детей и в сентябре 2010 года буквально за неделю до его отставки мы вместе открывали после реконструкции известную московскую школу в районе Фили-Давыдково. По-человечески искренне жаль, что такого человека с его опытом и знаниями на многие годы отправили в забвенье. Эта ужасная российская политическая традиция не щадит никого: ни Суворова с Жуковым ни Хрущева с Лужковым. А ведь Юрий Михайлович мог стать символом, патриархом, почетным отцом Москвы, как ее многолетний мэр и настоящий москвич, родившейся в нашей столице и отдавшей ей всю свою жизнь без остатка. Искренние слова соболезнования близким и родственникам ушедшего в Вечность Юрия Михайловича Лужкова. Светлая память и Царство Небесное! #лужков

