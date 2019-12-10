Павел Астахов поставил Лужкова в один ряд с Жуковым, Суворовым и Хрущевым

Детский омбудсмен в 2009 - 2016 годах Павел Астахов в реквиеме по мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Лужкову вспомнил о формулировке, с которой градоначальника отправил в отставку президент России в 2007-2011 году Дмитрий Медведев. «Утрата доверия» стала для Лужкова приговором к политической смерти.

«По-человечески искренне жаль, что такого человека с его опытом и знаниями на многие годы отправили в забвенье. Эта ужасная российская политическая традиция не щадит никого: ни Суворова с Жуковым ни Хрущева с Лужковым. А ведь Юрий Михайлович мог стать символом, патриархом, почетным отцом Москвы, как ее многолетний мэр и настоящий москвич, родившейся в нашей столице и отдавшей ей всю свою жизнь без остатка», — посетовал Астахов.

Родным и близким Лужкова Астахов принес искренние слова соболезнования.

Мэр Москвы Юрий Лужков умер на 85-ом году жизни во время неудачной операции на сердце в мюнхенской клинике.