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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

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 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
13:59   10 Декабря 2019
Россия

Экс-глава Мосгордумы назвал смерть Лужкова страшным событием

Экс-глава Мосгордумы назвал смерть Лужкова страшным событием

Экс-глава Мосгордумы Владимир Платонов назвал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова страшным событием. По словам бывшего политика, утрата экс-градоначальника является печальным событием, которое произошло слишком рано.

«Я думал, надеялся, что Юрий Михайлович будет долго и радостно жить, работать, но вот такое произошло», — передает слова Владимира Платонова телеканал «360».

Как отметил Владимир Платонов, Лужков был прекрасным человеком, а люди переизбирали его, так как доверяли и любили. 

«Объективно мы помним, какая Москва была в конце 1980-х годов и какой Москва стала», — поделился бывший председатель Мосгордумы. 

По словам Платонова, заслуга Лужкова в развитии Москвы является бесспорной.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #лужков

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