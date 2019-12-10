Экс-глава Мосгордумы назвал смерть Лужкова страшным событием

Экс-глава Мосгордумы Владимир Платонов назвал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова страшным событием. По словам бывшего политика, утрата экс-градоначальника является печальным событием, которое произошло слишком рано.

«Я думал, надеялся, что Юрий Михайлович будет долго и радостно жить, работать, но вот такое произошло», — передает слова Владимира Платонова телеканал «360».

Как отметил Владимир Платонов, Лужков был прекрасным человеком, а люди переизбирали его, так как доверяли и любили.

«Объективно мы помним, какая Москва была в конце 1980-х годов и какой Москва стала», — поделился бывший председатель Мосгордумы.

По словам Платонова, заслуга Лужкова в развитии Москвы является бесспорной.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.