Общественники Москвы призвали лишить спонсирующего ВСУ Новикова адвокатского статуса

Адвокат Илья Новиков, который защищал интересы участника незаконных массовых протестов в Москве Егора Жукова и сообщил о том, что свой гонорар переведет в поддержку Вооруженных сил Украины, воюющих против мирного населения Донбасса, может лишиться адвокатского статуса.

Как сообщает во вторник информационное агентство «Народные новости», с предложением исключить Новикова из адвокатской коллегии Москвы выступили фонд «Общественное согласие» и Гражданский патруль. По их мнению, желание гражданина России финансировать армию вряд ли согласуется с адвокатской этикой.

Проукраинская позиция Новикова уже давно не является ни для кого секретом, еще до того, как он открыто заявил о намерении перевести 100 тысяч рублей в поддержку ВСУ (1 рубль – гонорар за защиту Жукова, и 99 999 своих собственных денег), адвокат выучил украинский язык, и представлял в суде интересы ряда украинцев – например, летчицы Надежды Савченко, которая была осуждена в России за соучастие в убийстве российских журналистов, и Романа Мокряка – участника «керченского инцидента», который входит в команду юристов экс-президента Украины Петра Порошенко.

Однако, как отмечает издание, одно дело защищать кого-то в суде, и совсем другое – открыто переводить деньги в поддержку ВСУ. После того, как Новиков сообщил в социальных сетях о своем намерении оказать финансовую помощь украинской армии, патриотически настроенные российские блогеры задались вопросом: почему в нашей стране законодательно запрещено оскорблять депутатов и чиновников, пропагандировать экстремизм, публиковать определенные символы, но при этом не запрещено финансировать армию страны, ведущую военные действия против русскоязычных жителей Донбасса?

Россия, вопреки утверждениям наших либералов, является очень свободной страной, так как ее законы, действительно, не запрещают гражданам быть патриотами другого государства и финансировать чужую армию. Но нельзя сбрасывать со счетов и общественное мнение, которое может очень чувствительно ударить по карману Ильи Новикова.

У адвокатов Москвы есть полное право не хотеть называть коллегой человека, который спонсирует палачей Донбасса, также как потенциальные доверители Новикова вправе не быть невольными соучастниками совершаемых в Донбассе военных преступлений.

Настоящее гражданское общество России одержит маленькую, но очень важную победу в том случае, если Новиков действительно лишится поддержки части своих коллег и клиентов, после чего ему останется лишь сменить гражданство на украинское и переехать в Незалежную на ПМЖ.