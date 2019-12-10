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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

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Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
13:59   10 Декабря 2019
Россия

Московская выставка «Талант России» приглашает авторов со всех стран

Московская выставка «Талант России» приглашает авторов со всех стран

Московский Гостиный Двор приглашает российских и зарубежных авторов принять участие в Общероссийском открытом конкурсе современного искусства «Талант России». Он проводится одновременно с ярмаркой «Золотые руки России».

Проект включает в себя одновременно выставку, конкурс, ярмарку и арт-форум. Мероприятие пройдет 13-15 декабря.

Участвовать в конкурсе можно как очно, так и заочно, прислав фотокопии. Конкурсанты обеих форм имеют равные права. Одновременно они становятся участниками ярмарки.

На проекте покажут произведения как изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства в современных направлениях — modern, traditional и contemporary. Они должны иметь эстетическую ценность и значение совершенного художественного образца, отмечают организаторы.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #конкурс

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