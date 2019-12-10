Московский Гостиный Двор приглашает российских и зарубежных авторов принять участие в Общероссийском открытом конкурсе современного искусства «Талант России». Он проводится одновременно с ярмаркой «Золотые руки России».

Проект включает в себя одновременно выставку, конкурс, ярмарку и арт-форум. Мероприятие пройдет 13-15 декабря.

Участвовать в конкурсе можно как очно, так и заочно, прислав фотокопии. Конкурсанты обеих форм имеют равные права. Одновременно они становятся участниками ярмарки.

На проекте покажут произведения как изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства в современных направлениях — modern, traditional и contemporary. Они должны иметь эстетическую ценность и значение совершенного художественного образца, отмечают организаторы.