Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
13:55   10 Декабря 2019
Россия

Стоимость авиабилетов в 2020 году вырастет на уровень инфляции, уверены в ФАС

Стоимость авиабилетов в 2020 году вырастет на уровень инфляции, уверены в ФАС

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин не видит оснований для существенного роста стоимости билетов на воздушное направление в будущем году. Об этом он заявил в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» 10 декабря.

Напомним, что ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала о значительном увеличении цен на авиабилеты. Согласно данным издания, отечественные перевозчики не получили 23 миллиарда рублей за резкое подорожание топлива в прошлом году. Вместе с тем, механизм демпфера, который предложило правительство, не работает.

Стоимость авиабилетов в 2020 году вырастет на уровень инфляции, уверены в ФАС

Замглавы ФАС уверен, что предпосылок или других условий для подорожания билетов «не существует», а тенденция роста будет «обычной».

«Цены не регулируются, но все предыдущие годы движение такое. Могут в зависимости от спроса цены меняться, но в целом по году близко к инфляции», — заключил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#фас #авиабилеты #подорожание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...