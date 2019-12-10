Стоимость авиабилетов в 2020 году вырастет на уровень инфляции, уверены в ФАС

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин не видит оснований для существенного роста стоимости билетов на воздушное направление в будущем году. Об этом он заявил в кулуарах конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» 10 декабря.

Напомним, что ранее газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала о значительном увеличении цен на авиабилеты. Согласно данным издания, отечественные перевозчики не получили 23 миллиарда рублей за резкое подорожание топлива в прошлом году. Вместе с тем, механизм демпфера, который предложило правительство, не работает.

Замглавы ФАС уверен, что предпосылок или других условий для подорожания билетов «не существует», а тенденция роста будет «обычной».