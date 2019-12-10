Память Лужкова увековечат в столице, уверен глава Мосгордумы

Память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат в столице, уверен глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам Шапошникова, новость о смерти Лужкова является очень печальной. Он отметил, что за время работы Лужкова его труд по-разному оценивали, но сейчас необходимо отдать дань памяти. Шапошников назвал Лужкова блистательным политиком и выразил уверенность, что его память увековечат в Москве.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене после операции на сердце. Лужкову было 83 года, 18 из которых он занимал должность стличного градоначальника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за время работы на посту мэра Лужков сумел превратить советскую столицу в современный мегаполис мирового уровня.