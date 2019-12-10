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Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
13:38   10 Декабря 2019
Россия

Память Лужкова увековечат в столице, уверен глава Мосгордумы

Память Лужкова увековечат в столице, уверен глава Мосгордумы

Память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова увековечат в столице, уверен глава Мосгордумы Алексей Шапошников. 

По словам Шапошникова, новость о смерти Лужкова является очень печальной. Он отметил, что за время работы Лужкова его труд по-разному оценивали, но сейчас необходимо отдать дань памяти. Шапошников назвал Лужкова блистательным политиком и выразил уверенность, что его память увековечат в Москве. 

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене после операции на сердце. Лужкову было 83 года, 18 из которых он занимал должность стличного градоначальника. 

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за время работы на посту мэра Лужков сумел превратить советскую столицу в современный мегаполис мирового уровня. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #лужков #мосгордума

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