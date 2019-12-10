Власти Курганской области подарят переезжающим в регион стройматериалы для домов

Власти Курганской области намерены со следующего года бесплатно выдавать материалы для быстрого строительства дома тем, кто хочет переехать в регион. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил губернатор области Вадим Шумков, передает ТАСС.

По информации СМИ, домокомплекты будут выдаваться молодым людям и многодетным семьям в ргеионе. Он состоит из деталей и элементов для быстрого строительства дома.

«Сейчас мы готовим решение <…>, чтобы на следующий год по проекту "Курганская область зовет!", когда мы приглашаем людей как наших жителей, так и из других регионов в отдаленные сельские территории, мы будем дарить домокомплект — 70 кв. метров. <…> Мы сейчас готовим это решение финансово, организационно, юридически», — сказал он.

По словам главы региона, люди, которые получат в распоряжении домокомплект, будут обязаны зарегистрировать построенный дом, а также прожить и проработать несколько лет на территории региона.