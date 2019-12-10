Лужкову удалось сделать из советской Москвы мегаполис мирового уровня, считает Воробьев 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram выразил соболезнования семье Юрия Лужкова, который скончался в Мюнхене на 84-м году жизни. Как пишет Воробьев, с Лужковым Москва прожила 18 лет.

По мнению главы столичного региона, Лужков сделал для Москвы очень много. Воробьев отмечает, что мэром города Лужков стал в непростые для России годы, но градоначальнику удалось сделать из советской столицы мегаполис мирового уровня.

«Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», — передает слова Андрея Воробьева телеканал «360».

Юрий Лужков стал мэром столицы в 1992 году и покинул пост в 2010-м. Бывший мэр Москвы скончался в Мюнхене во вторник, 10 декабря, во время операции на сердце. Ему было 83 года.