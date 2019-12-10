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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

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13:13   10 Декабря 2019
Россия

Лещенко назвал Лужкова великим человеком

Лещенко назвал Лужкова великим человеком

Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал смерть бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося на 84-году жизни. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает RT.

Лещенко подчеркнул, что смерть Лужкова для всех большая печаль. Ведь очень многие годы он был лидером отечества в плане созидания и сделал очень многое для Москвы, подчеркнул артист. 

«Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжёлое время, с честью вышел из положения, сделав Москву одним из самых великолепных городов», — сказал он. 

Лещенко назвал Лужкова очень порядочным, отзывчивым и внимательным человеком. Он добавил, что считает бывшего мэры Москвы великим. 

Сегодня стало известно о смерти бывшего мэра столица Юрия Лужкова в возрасте 84 лет. По информации СМИ, он умер в больнице в Германии. Лужков находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #лещенко

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