Лещенко назвал Лужкова великим человеком

Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал смерть бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося на 84-году жизни. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает RT.

Лещенко подчеркнул, что смерть Лужкова для всех большая печаль. Ведь очень многие годы он был лидером отечества в плане созидания и сделал очень многое для Москвы, подчеркнул артист.

«Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжёлое время, с честью вышел из положения, сделав Москву одним из самых великолепных городов», — сказал он.

Лещенко назвал Лужкова очень порядочным, отзывчивым и внимательным человеком. Он добавил, что считает бывшего мэры Москвы великим.

Сегодня стало известно о смерти бывшего мэра столица Юрия Лужкова в возрасте 84 лет. По информации СМИ, он умер в больнице в Германии. Лужков находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.