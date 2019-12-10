Россия освободила христиан Сирии от гнета ИГ* — эксперт

Россия победила в деле освобождения братьев-единоверцев в Сирии от гнета ИГ* (запрещено в РФ) и уничтожила экономическую систему террористов. Такое заявление сделал главред журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью «Федеральному агентству новостей».

«Россия освободила сирийских христиан. И это был не крестовый поход, к каким привыкли на Западе, — это победа в деле освобождения собратьев-единоверцев», — подчеркнул он.

К тому же, действия российских военных в арабской республике привели к полному краху экономической системы боевиков. По мнению эксперта, отсутствие нефти значит и отсутствие террористов.

«Были освобождены сирийские города, а беженцы вернулись в свои дома… Мы смогли показать не только террористам, но и всему миру свою мощь. И это показатель. Показатель того, что Россия возродилась в сверхдержаву и наша страна не имеет границ», — заключил Бредихин.

Ранее ФАН выпустил большое расследование, посвященное террористам «Исламского государства»* и состоящее из трех частей: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* и «Как русские заставили ИГИЛ* бояться». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, второй — с США. Название третьей же части самостоятельно раскрывает содержание.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.