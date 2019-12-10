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Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
13:31   10 Декабря 2019
Россия

Россия освободила христиан Сирии от гнета ИГ* — эксперт

Россия освободила христиан Сирии от гнета ИГ* — эксперт

Россия победила в деле освобождения братьев-единоверцев в Сирии от гнета ИГ* (запрещено в РФ) и уничтожила экономическую систему террористов. Такое заявление сделал главред журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью «Федеральному агентству новостей».

«Россия освободила сирийских христиан. И это был не крестовый поход, к каким привыкли на Западе, — это победа в деле освобождения собратьев-единоверцев», — подчеркнул он.

К тому же, действия российских военных в арабской республике привели к полному краху экономической системы боевиков. По мнению эксперта, отсутствие нефти значит и отсутствие террористов.

«Были освобождены сирийские города, а беженцы вернулись в свои дома… Мы смогли показать не только террористам, но и всему миру свою мощь. И это показатель. Показатель того, что Россия возродилась в сверхдержаву и наша страна не имеет границ», — заключил Бредихин.

Россия освободила христиан Сирии от гнета ИГ* — эксперт

Ранее ФАН выпустил большое расследование, посвященное террористам «Исламского государства»* и состоящее из трех частей: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* и «Как русские заставили ИГИЛ* бояться». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, второй — с США. Название третьей же части самостоятельно раскрывает содержание.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #сирия #иг #военные

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