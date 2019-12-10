Конкурсы «Краса Вселенной 2020» и «Улыбка Вселенная 2020» пройдут в Москве в январе

Финалы двух международных конкурсов «Краса Вселенной 2020» и «Улыбка Вселенная 2020» пройдут 19 января в Москве. Жюри будет оценивать не только внешние данные конкурсанток, но и их творческие достижения.

Мероприятие состоится в концертном зале бизнес-отеля «Radisson Славянская» в формате конкурса красоты. Новый сезон 2021 планируется проводить в формате кинофестиваля или кинопремии в Каннах во Франции или в Нью-Йорке в США, отметили организаторы.

В рамках конкурсов пройдет презентация картин продюсера фестиваля Леонида Хромова. Одно из произведений «Поиск» стоит около 100 миллионов долларов.

Конкурс «Улыбка Вселенная» основан в конце 2016 года. В нем участвуют молодые мамы, обладающие привлекательными улыбками. «Краса Вселенной» основан в 2015 году для творческих незамужних девушек в возрасте от 18 до 30 лет и начинающих актрис.

Действующая обладательница титула «Краса Вселенной 2019» — профессиональная модель Дидар Атмаджа из Казахстана, а титул «Улыбка Вселенная 2019» получила молодая мама Елена Станиславская, проживающая в Тюмени.