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 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Законопроект об отмене закона о госязыке на Украине внесли в Раду

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

Пушков посочувствовал Зеленскому из-за неспособности вернуть Донбасс

 Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом
13:43   10 Декабря 2019
Россия

Конкурсы «Краса Вселенной 2020» и «Улыбка Вселенная 2020» пройдут в Москве в январе

Конкурсы «Краса Вселенной 2020» и «Улыбка Вселенная 2020» пройдут в Москве в январе

Финалы двух международных конкурсов «Краса Вселенной 2020» и «Улыбка Вселенная 2020» пройдут 19 января в Москве. Жюри будет оценивать не только внешние данные конкурсанток, но и их творческие достижения.

Мероприятие состоится в концертном зале бизнес-отеля «Radisson Славянская» в формате конкурса красоты. Новый сезон 2021 планируется проводить в формате кинофестиваля или кинопремии в Каннах во Франции или в Нью-Йорке в США, отметили организаторы.

В рамках конкурсов пройдет презентация картин продюсера фестиваля Леонида Хромова. Одно из произведений «Поиск» стоит около 100 миллионов долларов. 

Конкурсы «Краса Вселенной 2020» и «Улыбка Вселенная 2020» пройдут в Москве в январе

Конкурс «Улыбка Вселенная» основан в конце 2016 года. В нем участвуют молодые мамы, обладающие привлекательными улыбками. «Краса Вселенной» основан в 2015 году для творческих незамужних девушек в возрасте от 18 до 30 лет и начинающих актрис.

Действующая обладательница титула «Краса Вселенной 2019» —  профессиональная модель Дидар Атмаджа из Казахстана, а титул «Улыбка Вселенная 2019» получила молодая мама Елена Станиславская, проживающая в Тюмени.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #конкурс

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