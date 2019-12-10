31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области, такое решение принял глава региона Александр Дрозденко, передает пресс-служба правительства области.

Дрозденко выразил надежду, что большинство жителей региона позитивно отреагирует на решение перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. По мнению главы Ленобласти, жители региона смогут спокойно и без спешки подготовиться к празднованию Нового года.

Власти Псковской, Кировской, Томской областей, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края заявили о том, что 31 декабря в регионах будет выходным для работников госпредприятий и госслужащих. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводил опрос в Instagram, где спрашивал жителей региона, стоит ли сделать 31 декабря выходным.

Ранее глава «Матерей России» Валентина Петренко заявила о женских обмороках из-за работы и готовки 31 декабря. Свои отношения в ЗАГСах Москвы в последний день 2019 года планируют зарегистрировать 470 пар.