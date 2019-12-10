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31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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13:02   10 Декабря 2019
Россия

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области, такое решение принял глава региона Александр Дрозденко, передает пресс-служба правительства области. 

Дрозденко выразил надежду, что большинство жителей региона позитивно отреагирует на решение перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. По мнению главы Ленобласти, жители региона смогут спокойно и без спешки подготовиться к празднованию Нового года. 

Власти Псковской, Кировской, Томской областей, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края заявили о том, что 31 декабря в регионах будет выходным для работников госпредприятий и госслужащих. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводил опрос в Instagram, где спрашивал жителей региона, стоит ли сделать 31 декабря выходным. 

Ранее глава «Матерей России» Валентина Петренко заявила о женских обмороках из-за работы и готовки 31 декабря. Свои отношения в ЗАГСах Москвы в последний день 2019 года планируют зарегистрировать 470 пар

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ленобласть #общество #31 декабря

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