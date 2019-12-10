Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова. Об этом он написал в Twitter во вторник, 10 декабря.
О смерти Лужкова после операции на сердце сообщили источники «Интерфакса». По данным СМИ, экс-мэр находился в одной из клиник немецкого Мюнхена.
Собянин отметил, что Лужков руководил Москвой в сложный постсоветский период, и много сделал для города и москвичей.
«Соболезную родным и близким», — написал он.
Юрию Лужкову было 83 года. Он управлял столицей 18 лет — с 1992 по 2010 год.