Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова. Об этом он написал в Twitter во вторник, 10 декабря.

О смерти Лужкова после операции на сердце сообщили источники «Интерфакса». По данным СМИ, экс-мэр находился в одной из клиник немецкого Мюнхена.

Собянин отметил, что Лужков руководил Москвой в сложный постсоветский период, и много сделал для города и москвичей.

«Соболезную родным и близким», — написал он.

Юрию Лужкову было 83 года. Он управлял столицей 18 лет — с 1992 по 2010 год.