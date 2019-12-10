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РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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12:50   10 Декабря 2019
Россия

Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова

Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова. Об этом он написал в Twitter во вторник, 10 декабря.

О смерти Лужкова после операции на сердце сообщили источники «Интерфакса». По данным СМИ, экс-мэр находился в одной из клиник немецкого Мюнхена. 

Собянин отметил, что Лужков руководил Москвой в сложный постсоветский период, и много сделал для города и москвичей.

«Соболезную родным и близким», — написал он.

Юрию Лужкову было 83 года. Он управлял столицей 18 лет — с 1992 по 2010 год.  

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Автор: Арсений Аскольский
#собянин #лужков

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