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 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

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 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

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12:42   10 Декабря 2019
Россия

Хабенский получил государственную премию за достижения в сфере благотворительности

Хабенский получил государственную премию за достижения в сфере благотворительности

Российский актер и режиссер Константин Хабенский получил государственную премию за достижения в сфере благотворительности за 2019 год. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

Хабенский является учредителем благотворительного фонда, который был создан 11 лет назад. Фонд оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Адресную помощь фонда получили более двух с половиной тысяч детей. Кроме того, при помощи фонда, пять с половиной тысяч врачей получили профессиональное обучение, также за время работы организации совершено 47 поставок высокотехнологичного медицинского оборудования.

Хабенский получил государственную премию за достижения в сфере благотворительности

Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стала глава совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. Союз семей военнослужащих России занимается правами и свободами военнослужащих и членов их семей, а также помогает родственникам военных, погибших при исполнении воинского долга. Кроме того, организация помогает решать жилищные проблемы семьям военнослужащих.

В области благотворительности на премию претендовали 18 человек, в области правозащиты — 17 кандидатов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #благотворительность #общество #хабенский

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