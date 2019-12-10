Российский актер и режиссер Константин Хабенский получил государственную премию за достижения в сфере благотворительности за 2019 год. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

Хабенский является учредителем благотворительного фонда, который был создан 11 лет назад. Фонд оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Адресную помощь фонда получили более двух с половиной тысяч детей. Кроме того, при помощи фонда, пять с половиной тысяч врачей получили профессиональное обучение, также за время работы организации совершено 47 поставок высокотехнологичного медицинского оборудования.

Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стала глава совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. Союз семей военнослужащих России занимается правами и свободами военнослужащих и членов их семей, а также помогает родственникам военных, погибших при исполнении воинского долга. Кроме того, организация помогает решать жилищные проблемы семьям военнослужащих.

В области благотворительности на премию претендовали 18 человек, в области правозащиты — 17 кандидатов.