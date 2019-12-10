РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

Москва и Анкара не намерены расширять 30-километровую зону безопасности, установленную в ходе сочинского меморандума. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по урегулированию в САР Сергей Лаврентьев, передает Федеральное агентство новостей 10 декабря.

22 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Лидеры договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными

Ранее ФАН опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в САР, в котором рассказывается о борьбе российских военных с террористами. Журналисты агентства обнародовали доказательства борьбы российских сил с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства».

Во второй части расследования говорится о связях американцев и террористов в Сирии. Выяснилось, что Вашингтон поставляет боевикам инструкторов, обеспечивая их всем необходимым вооружением, дронами и наемниками в обмен на сирийскую нефть.

Первая часть расследования раскрывает связь беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста.