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 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

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12:55   10 Декабря 2019
Россия

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

Москва и Анкара не намерены расширять 30-километровую зону безопасности, установленную в ходе сочинского меморандума. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по урегулированию в САР Сергей Лаврентьев, передает Федеральное агентство новостей 10 декабря. 

22 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Лидеры договорились сохранить статус-кво в районе проведения турецкой антитеррористической операции «Источник мира», а также вывести курдские подразделения из Мандбижа. Путин назвал эти решения судьбоносными

Ранее ФАН опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в САР, в котором рассказывается о борьбе российских военных с террористами. Журналисты агентства обнародовали доказательства борьбы российских сил с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства». 

Во второй части расследования говорится о связях американцев и террористов в Сирии. Выяснилось, что Вашингтон поставляет боевикам инструкторов, обеспечивая их всем необходимым вооружением, дронами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. 

Первая часть расследования раскрывает связь беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #весь мир

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