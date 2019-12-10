Подозреваемого в убийстве двух девушек задержали в Екатеринбурге спустя год

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года в Екатеринбурге. Об этом рассказал адвокат семей погибших Дмитрий Ушаков во вторник, 10 декабря.

Убийство двух подруг, 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой произошло 25 августа минувшего года. По данным СК, девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уктус в Екатеринбурге. Солтанова была мертва, Кузнецова скончалась через несколько дней в больнице.

На записях с камер видеонаблюдения, которые изъяли следователи, видно, как к девушкам подошел мужчина, поговорил с ними, после чего расстрелял их в упор из пистолета.