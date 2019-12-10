Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский проект «Миротворец» перестанет существовать 10 декабря в 18.00 по местному времени, 17.00 по московскому. В этот момент будут отключены его серверы, сообщили на Myrotvorets News во вторник.

«10 декабря в 18:00 на радость чудовищам от [нецензурное слово, связанное с медиа], боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы», — указано в публикации.

Речь идет о самом сайте «Миротворец» и его зеркалах, это не касается его дочерних проектов. Отдельные категории пользователей на определенном закрытом ресурсе смогут воспользоваться сведениями в разделе «Чистилище».

Стоит отметить, что причины такого решения не уточняются.

Напомним, что «Миротворец» — это база «изменников родины» и «врагов Украины». Здесь публикуются их данные, в частности контактные телефоны. Внесенные в список, среди которых журналисты, российские деятели культуры, ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и так далее, зачастую получали угрозы. Сайт не является официальным ресурсом.