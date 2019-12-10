Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
12:26   10 Декабря 2019
Россия

Зеленский заявил, что с Путиным сложно вести переговоры

Зеленский заявил, что с Путиным сложно вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с российским коллегой Владимиром Путиным «очень сложно», однако в некоторых вещах удалось прийти к компромиссу. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Интерфакс-Украина. 

«Договариваться очень сложно, но сегодня [9 декабря. — ред.] были моменты, когда мы в чём-то договорились, в некоторых вещах», — цитирует агентство слова Зеленского. 

Глава украинского государства подчеркнул, что Путин каждый вопрос «разбирает на детали», поэтому приходилось урегулировать каждое слово. При этом Зеленский отметил, что сам он «быстрый человек». 

«Я такой, что раз-раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — пояснил он.

Ранее в столице Франции прошли первые двусторонние переговоры лидеров России и Украины. По словам Путина, встреча с Зеленским прошла хорошо. Он добавил, что остался доволен.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...