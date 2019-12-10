Зеленский заявил, что с Путиным сложно вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с российским коллегой Владимиром Путиным «очень сложно», однако в некоторых вещах удалось прийти к компромиссу. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

«Договариваться очень сложно, но сегодня [9 декабря. — ред.] были моменты, когда мы в чём-то договорились, в некоторых вещах», — цитирует агентство слова Зеленского.

Глава украинского государства подчеркнул, что Путин каждый вопрос «разбирает на детали», поэтому приходилось урегулировать каждое слово. При этом Зеленский отметил, что сам он «быстрый человек».

«Я такой, что раз-раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — пояснил он.

Ранее в столице Франции прошли первые двусторонние переговоры лидеров России и Украины. По словам Путина, встреча с Зеленским прошла хорошо. Он добавил, что остался доволен.