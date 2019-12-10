Овечкин расстроен из-за решения WADA по российским спортсменам

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что расстроен из-за решения WADA по российским спортсменам. По словам хоккеиста, решение антидопингового комитета его огорчило.

Ранее исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях и чемпионатах на четыре года под российским флагом. Спортсмены из России смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ. При этом такое право дадут не всем, а лишь тем, кто докажет свою непричастность к нарушению антидопингового кодекса.

По словам Александра Овечкина, он очень огорчился, когда услышал о таком решении WADA и выразил надежду, что все будет хорошо, так как впереди много времени до летней Олимпиады в Токио.

«Это печальные новости. Я расстроен тем, что люди, которые так усердно работают, не могут выступать на Олимпиаде», — передает слова Александра Овечкина «Российская газета».

Ранее глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что вопрос допуска спортсменов из РФ с допинговым прошлым требует дополнительного обсуждения.