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12:17   10 Декабря 2019
Россия

Овечкин расстроен из-за решения WADA по российским спортсменам

Овечкин расстроен из-за решения WADA по российским спортсменам

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что расстроен из-за решения WADA по российским спортсменам. По словам хоккеиста, решение антидопингового комитета его огорчило.

Ранее исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях и чемпионатах на четыре года под российским флагом. Спортсмены из России смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ. При этом такое право дадут не всем, а лишь тем, кто докажет свою непричастность к нарушению антидопингового кодекса. 

По словам Александра Овечкина, он очень огорчился, когда услышал о таком решении WADA и выразил надежду, что все будет хорошо, так как впереди много времени до летней Олимпиады в Токио. 

«Это печальные новости. Я расстроен тем, что люди, которые так усердно работают, не могут выступать на Олимпиаде», — передает слова Александра Овечкина «Российская газета».

Ранее глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что вопрос допуска спортсменов из РФ с допинговым прошлым требует дополнительного обсуждения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #спорт #wada #общество #овечкин

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