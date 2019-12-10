- Цеков назвал неоценимой российскую помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал третью часть расследования Федерального агентства новостей о происходящих в Сирии событиях, назвав бесценной помощь, которую Россия оказала Дамаску по возвращению контроля над территориями, захваченными террористами ИГ* (запрещенной в РФ террористической группировки).

В третьей части журналистского расследования, опубликованного ФАН во вторник,10 декабря, рассказывается о той роли, которую в сирийской войне с террористами сыграла российская сторона. По свидетельству многих сирийцев, которые приводятся в материале, россияне проявляют храбрость и отвагу, помогая правительственным силам отвоевывать у джихадистов территории.

По словам «охотника на ИГ*» Мухаммада Хусейн Ахмада, которые приводит издание, в ходе боев за Акербат российский военнослужащий рисковал собственной жизнью, чтобы помочь раненному товарищу укрыться от огня террористов.

«Он дополз до своего раненого друга. Несмотря на все свои собственные ранения, он поступил героически – смог затащить своего напарника в дом. Представь: он ползет, а за ним волочится рука, в которую его самого ранили. Представляешь: дополз до раненного русского, привязал его ремнем к себе и затащил в этот двор. Мы не смогли им помочь, потому что противник вел по нам очень плотный огонь», — рассказал впечатленный сириец.

По его словам, события того дня оказали на него огромное влияние, и он запомнит этот подвиг русского солдата на всю жизнь.

Комментируя расследование ФАН член Совета Федерации Сергей Цеков, заявил в беседе с информационным изданием New Inform, что ни одна страна мира не оказала другой стране такой помощи в борьбе с терроризмом, какую Россия оказала Сирии.

«У меня есть уверенность, что все те, кто объективно оценивает ситуацию в Сирии, они все понимают и соглашаются с тем, что помощь России – она бесценна», — подчеркнул сенатор.

Напомним, в двух предыдущих частях расследования ФАН рассказывалось о связях российского журналиста Дениса Короткова — сотрудника «Новой газеты», который действовал по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского — с террористами ИГ* в Сирии; а также о деятельности Соединенных Штатов Америки по созданию, финансированию и поддержке группировки ИГ*.

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