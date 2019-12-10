Васильева дала наставление школьникам

Министр просвещения Ольга Васильева считает, что школьники должны осознать необходимость учиться на протяжении всей жизни. Об этом она заявила во вторник, 10 декабря, в ходе пленарного заседания конгресса «Инновационная практика: наука + бизнес».

«Сейчас перед каждым ребенком, который находится в… школе стоит очень важная задача ценностная – осознать, что он должен с малых лет… учиться на протяжении всей своей жизни», — цитирует РИА Новости слова Васильевой.

По мнению министра, учителям сейчас следует опережать учеников в освоении новых компетенций.