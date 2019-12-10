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РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
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12:08   10 Декабря 2019
Россия

Васильева дала наставление школьникам

Васильева дала наставление школьникам

Министр просвещения Ольга Васильева считает, что школьники должны осознать необходимость учиться на протяжении всей жизни. Об этом она заявила во вторник, 10 декабря, в ходе пленарного заседания конгресса «Инновационная практика: наука + бизнес». 

«Сейчас перед каждым ребенком, который находится в… школе стоит очень важная задача ценностная – осознать, что он должен с малых лет… учиться на протяжении всей своей жизни», — цитирует РИА Новости слова Васильевой. 

По мнению министра, учителям сейчас следует опережать учеников в освоении новых компетенций.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #школа #васильева

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