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РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
12:09   10 Декабря 2019
Весь мир

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил не продлевать военное положение в южной провинции Минданао. Два года назад в боях между армией и боевиками «Исламского государства»* там погибли 160 военных.

Об этом  сообщает газета Philippine Star со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело во вторник, 10 декабря.

Ранее вооруженные силы и полиция доложили об улучшении обстановки в Минданао.

В мае 2017 года  Дутерте ввел военное положение в Минданао после столкновений армии с боевиками.Основным их местом стал город Марави.

Военное положение с тех пор продлевалось три раза.

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Автор: Арсений Аскольский

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