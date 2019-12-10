Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил не продлевать военное положение в южной провинции Минданао. Два года назад в боях между армией и боевиками «Исламского государства»* там погибли 160 военных.

Об этом сообщает газета Philippine Star со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело во вторник, 10 декабря.

Ранее вооруженные силы и полиция доложили об улучшении обстановки в Минданао.

В мае 2017 года Дутерте ввел военное положение в Минданао после столкновений армии с боевиками.Основным их местом стал город Марави.

Военное положение с тех пор продлевалось три раза.