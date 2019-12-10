Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

31 декабря станет выходным днем для жителей Ленинградской области

 РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР

РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

Дутерте решил не продлевать военное положение в Минданао

 Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана

Новозеландские власти допускают гибель всех пропавших без вести при извержении вулкана
12:54   10 Декабря 2019
Россия

Без поддержки РФ Сирия превратилась бы в террористическую страну, уверен эксперт

Без поддержки РФ Сирия превратилась бы в террористическую страну, уверен эксперт

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал «Слову и делу», во что американцы и террористы ИГ* (запрещено в РФ) могли бы превратить Сирию, если бы в ситуацию не вмешалась Россия.

«[Президента САР] Башара Асада уже бы давно не было бы в живых, а Сирия бы уже была бы не свободной страной. Это было бы террористическое государство на Ближнем Востоке», — предположил он.

Однако российская помощь, стартовавшая в 2015 году, помешала развитию подобных событий. Тогда «Исламское государство»* контролировало порядка 70 процентов сирийских земель, напомнил эксперт.

«Американцы якобы боролись с ИГИЛ* и нанесли там более шести тысяч авиационных ударов. Но это была «картонная борьба» с терроризмом. Теперь уже совершенно ясно, что американцы только имитировали борьбу с ИГИЛ*. На самом деле они хотели использовать ИГИЛ* в качестве своего ударного кулака для свержения Башара Асада», — уверен военный обозреватель.

Без поддержки РФ Сирия превратилась бы в террористическую страну, уверен эксперт

Однако еще рано говорить о полной победе над боевиками ИГ* — костяк группировки сломлен, но ячейки все еще присутствуют в арабской республике. Сирийским и российским военным еще есть над чем поработать.

Что касается Вашингтона и его поддержки ИГ*, о котором, кстати, рассказывается в расследовании ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*, то здесь свою тень отбрасывают предстоящие президентские выборы.

«Даже уже непосредственно в Конгрессе слова противников [американского президента Дональда] Трампа о незаконности дислокации американских войск на территории Сирии. Более того, раздаются голоса, что их туда никто не звал. Трамп сейчас ведет своей военной группировкой грабительскую линию. Он без спроса пришел в чужой дом и высасывает природные богатства Сирии. Я думаю, что и по сирийскому вопросу Трамп сейчас может оказаться в очень тяжелой ситуации, потому что Америка тоже раскололась по поводу Сирии», — заключил Баранец.

Без поддержки РФ Сирия превратилась бы в террористическую страну, уверен эксперт

Напомним, что террористы также сотрудничают с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Это стало известно благодаря первой части расследования ФАН — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*. Также недавно вышла его третья часть с красноречивым названием «Как русские заставили ИГИЛ* бояться».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #сша #сирия #иг #военные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...