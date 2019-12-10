Без поддержки РФ Сирия превратилась бы в террористическую страну, уверен эксперт

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал «Слову и делу», во что американцы и террористы ИГ* (запрещено в РФ) могли бы превратить Сирию, если бы в ситуацию не вмешалась Россия.

«[Президента САР] Башара Асада уже бы давно не было бы в живых, а Сирия бы уже была бы не свободной страной. Это было бы террористическое государство на Ближнем Востоке», — предположил он.

Однако российская помощь, стартовавшая в 2015 году, помешала развитию подобных событий. Тогда «Исламское государство»* контролировало порядка 70 процентов сирийских земель, напомнил эксперт.

«Американцы якобы боролись с ИГИЛ* и нанесли там более шести тысяч авиационных ударов. Но это была «картонная борьба» с терроризмом. Теперь уже совершенно ясно, что американцы только имитировали борьбу с ИГИЛ*. На самом деле они хотели использовать ИГИЛ* в качестве своего ударного кулака для свержения Башара Асада», — уверен военный обозреватель.

Однако еще рано говорить о полной победе над боевиками ИГ* — костяк группировки сломлен, но ячейки все еще присутствуют в арабской республике. Сирийским и российским военным еще есть над чем поработать.

Что касается Вашингтона и его поддержки ИГ*, о котором, кстати, рассказывается в расследовании ФАН «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*, то здесь свою тень отбрасывают предстоящие президентские выборы.

«Даже уже непосредственно в Конгрессе слова противников [американского президента Дональда] Трампа о незаконности дислокации американских войск на территории Сирии. Более того, раздаются голоса, что их туда никто не звал. Трамп сейчас ведет своей военной группировкой грабительскую линию. Он без спроса пришел в чужой дом и высасывает природные богатства Сирии. Я думаю, что и по сирийскому вопросу Трамп сейчас может оказаться в очень тяжелой ситуации, потому что Америка тоже раскололась по поводу Сирии», — заключил Баранец.

Напомним, что террористы также сотрудничают с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Это стало известно благодаря первой части расследования ФАН — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*. Также недавно вышла его третья часть с красноречивым названием «Как русские заставили ИГИЛ* бояться».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена на территории России.