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11:59   10 Декабря 2019
Россия

Жириновский надеется найти себе замену в ближайшее десятилетие

Жириновский надеется найти себе замену в ближайшее десятилетие

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что в ближайшее десятилетнее ему найдется достойная замена на посту главы партии. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Жириновский, выступая в Госдуме на открытии фотовыставки в честь 30-летия ЛДПР, заявил, что партия — это команда, а не «один или два человека». При этом он подчеркнул, что в конце 80-х годов прошлого века роль «действительно играл человек».

«Но я надеюсь, в ближайшие десять лет — они вот все здесь стоят [члены фракции ЛДПР — ред.]  — появится из них тот, кто меня заменит», — продолжил лидер ЛДПР.

Он заявил, что, кроме либерал-демократов Михаила Дегтярева и Василия Власова, желание возглавить ЛДПР высказывают члены других политических организаций. 

Жириновский надеется найти себе замену в ближайшее десятилетие

Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на место Жириновского хотят все. 

«Это нормальное явление и хорошее желание, потому что только идущий дорогу осилит, но политика — это удел мудрых, опытных, порядочных людей», — убежден он.

Володин подчеркнул, что в успешных государствах во главе политических структур всегда стоят люди, умудренные опытом, ведь молодыми легче управлять, поэтому они могут совершить много глупостей, а потом будут жалеть, считает спикер Госдумы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #володин #жириновский #лдпр #политика #общество

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