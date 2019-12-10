Миллионы пользователей WhatsApp не смогут пользоваться приложением в 2020 году, это связано с тем, что программа перестанет поддерживаться рядом устройств.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в последний день 2019 года приложение перестанет работать на устройствах с ОС Windows Mobile. А с 1 февраля 2020 года мессенджером не смогут воспользоваться хозяева iPhone с операционной системой iOS 8 и старше, а также хозяева смартфонов на Android версии 2.3.7 и старше. Уже сейчас эти пользователи не могут создавать на своих телефонах новый аккаунты в мессенджере.

Представители WhatsApp говорят, что приложение по-прежнему будет доступным для обладателей операционных систем Android 4.0.3 и новее, а также на смартфонах с iOS 9 и новее.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp, так как он является небезопасным.