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РФ и Турция не планируют расширять 30-километровую зону безопасности в САР
Украинский «Миротворец» отключает серверы

Украинский «Миротворец» отключает серверы

 Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского

Примерно 800 протестующих продолжают протестовать у офиса Зеленского
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11:51   10 Декабря 2019
Весь мир

Миллионы пользователей WhatsApp не смогут пользоваться приложением в 2020 году

Миллионы пользователей WhatsApp не смогут пользоваться приложением в 2020 году

Миллионы пользователей WhatsApp не смогут пользоваться приложением в 2020 году, это связано с тем, что программа перестанет поддерживаться рядом устройств.

Как сообщает британское издание Daily Mail, в последний день 2019 года приложение перестанет работать на устройствах с ОС Windows Mobile. А с 1 февраля 2020 года мессенджером не смогут воспользоваться хозяева iPhone с операционной системой iOS 8 и старше, а также хозяева смартфонов на Android версии 2.3.7 и старше. Уже сейчас эти пользователи не могут создавать на своих телефонах новый аккаунты в мессенджере. 

Представители WhatsApp говорят, что приложение по-прежнему будет доступным для обладателей операционных систем Android 4.0.3 и новее, а также на смартфонах с iOS 9 и новее. 

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp, так как он является небезопасным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #whatsapp

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