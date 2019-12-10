«Отсидевший» украинец пытался незаконно попасть в Крым в поисках лучшей жизни

Гражданин Украины с богатым уголовным прошлым хотел попасть в Крым, не пересекая пункта пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России 10 декабря.

«Задержан мужчина 1980 г.р.[года рождения], который, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска «Перекоп», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что нарушитель шел из Херсонской области с рюкзаком, в котором были вещи первой необходимости и копии документов. При допросе мужчина признался, что хотел попасть в Россию «в поисках лучшей жизни».

Также оказалось, что он отбывал наказание в исправительной колонии Винницкой области Украины. У него не было действительных документов, поэтому он осознанно пошел на незаконное пересечение государственной границы. Задержанный привлечен к ответственности.